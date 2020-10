“La Banca si está prestando, los clientes no piden créditos”, responde Asociación de Bancos a Hacienda

La Asociación de Bancos de México (ABM) respondió al exhorto del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien ayer pidió a la banca prestar más y asumir mayores riesgos ante la crisis económica que atraviesa el país, afirmando que son los clientes del sistema financiero quienes están siendo prudentes con los créditos.

En conferencia de prensa, explicó que algunos bancos sí están utilizando las facilidades de liquidez que se dieron a través de Banco de México por 750 mil millones de pesos, y que aquellos que no lo han hecho es porque no lo necesitan en este momento.

Dijo que la banca se mantiene sólida y los niveles de solicitud de crédito aún son bajos, por lo que en este momento los bancos no requieren liquidez, tal como lo reflejan los índices de solvencia superiores en 224 por ciento a lo establecido por los reguladores.

“Si no se están usando es porque en este momento los bancos no requieren liquidez y se puede ver en el índice que tiene la banca que es de 224 por ciento por encima de lo que requiere la regulación bancaria. Lo importante es que están disponibles y que todos las podemos usar. En el momento en que sea necesario así será, no veo por qué tendría que ser de inmediato cuando no hacen falta”, dijo.