Jerome Powell reconoce perturbación económica por Covid-19

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, reconoció este martes que el brote de Covid-19 podría perturbar la economía china y la global, mientras el presidente Donald Trump cargaba contra el banco central por no bajar los tipos de interés.

“Alguna de las incertidumbres sobre el comercio se han rebajado recientemente, pero los riesgos en las perspectivas continúan. En particular, estamos vigilando de cerca el surgimiento del coronavirus, que podría generar perturbaciones en China que se extenderían al resto de la economía global”, dijo Powell en su discurso preparado antes de su comparecencia semestral ante el Congreso.

En este sentido, remarcó que “aún es demasiado pronto” para saber cuáles “serán los efectos sobre la economía de Estados Unidos” del coronavirus, surgido en la localidad china de Wuhan y que se ha cobrado ya más de mil muertos, y si estos “serán persistentes y sustanciales”.

Pese a las dudas, afirmó que la economía de Estados Unidos se encuentra “en buena forma” tras los tres recortes consecutivos de tipos de interés del pasado año.

“Mientras la información que vaya llegando sobre la economía se mantenga en línea con las perspectivas, la actual posición de política monetaria seguirá probablemente siendo la apropiada”, agregó Powell.

Las autoridades sanitarias chinas informaron hoy de que ya se han certificado 1.016 muertes por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan (ciudad de 11 millones de habitantes en el centro de China) entre los 42 mil 638 contagiados diagnosticados en el país asiático.

Hasta la fecha, todos los decesos menos dos, en Filipinas y Hong Kong, se han producido en la China continental y, aunque una veintena de países cuentan con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China acapara en torno al 99 por ciento de los infectados.

Para tratar de contener el brote, China, la segunda economía mundial por detrás de Estados Unidos y centro global de las cadenas de suministro, ha aplicado severas restricciones de viaje interno y numerosas factorías han detenido o ralentizado su actividad.

En su primera reunión del año, en enero, la Fed dejó los tipos sin cambios en el rango actual de entre el 1.75 por ciento y el 1.5 por ciento.

El presidente del banco central advirtió del escaso rango de maniobra con las tasas tan bajas, por lo que señaló que “un presupuesto federal más sostenible podría ayudar al crecimiento económico a largo plazo”, en referencia poco velada al creciente déficit fiscal y la abultada deuda del país.

El déficit presupuestario de Estados Unidos se disparó un 26 por ciento en el año fiscal 2019 hasta rozar el billón de dólares (984 mil millones) la cifra más alta en siete años, debido al agresivo recorte de impuestos impulsado por Trump y un crecimiento menor al esperado.

En un gesto poco habitual, el presidente estadounidense comentó en tiempo real la comparecencia de Powell ante los legisladores de la Cámara de Representantes, con nuevas críticas a la política monetaria de la Fed, organismo al que ha instado en reiteradas ocasiones a que baje el precio del dinero.

“Cuando comenzó su testimonio hoy, el Dow Jones (principal indicador bursátil de Wall Street) estaba subiendo más de 125 puntos, y en alza. A medida que habló, empezó a descender firmemente como es habitual 15 puntos. Alemania y otros países reciben dinero para tomar prestado dinero. Nosotros somos mejores, pero los tipos de interés son demasiado altos, y el dólar es duro con las exportaciones”, subrayó Trump en su cuenta de Twitter.

When Jerome Powell started his testimony today, the Dow was up 125, & heading higher. As he spoke it drifted steadily downward, as usual, and is now at -15. Germany & other countries get paid to borrow money. We are more prime, but Fed Rate is too high, Dollar tough on exports.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020