Industriales piden reglas claras en materia energética para no alejar inversiones

Representantes de la Concamin manifestaron que México necesita reglas claras en el rubro energético para no alejar las inversiones

México dejará de ser el “tigre” o el líder de Latinoamérica si no ofrece reglas claras en las inversiones energéticas, así como certidumbre y respeto al Estado de derecho, advirtieron representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en Alemania y Francia y en la American Society of Mexico.

Al participar en el Séptimo Informe Concamin COVID Industrial, dedicado a conocer cómo se ve México desde el extranjero, el embajador de la Concamin en Alemania, Joachim Elsaesser, apuntó que los últimos 30 años México ha sido una historia de éxito, pero los últimos meses “el cambio preocupa”, porque el país puede dejar de tener el rol de líder en la región o “dejar de ser el tigre”.

En su opinión, “algo que asusta es la nueva política energética de México, la política que dice no al cambio climático; desde la perspectiva europea, esta es una política medieval”.

Crítico que la política energética de México no responda al cambio climático, porque ello lleva a que las empresas no puedan responder a su vez a las exigencias de las cadenas de valor y por ello corren el riesgo de quedar fuera de la proveeduría global.

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, reiteró que los industriales han insistido en tener una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cuidar las energías limpias y la competitividad, pero sobre todo, el Estado de derecho.

Porque los cambios de reglas lo único que hacen es mandar señales contradictorias al mundo y más en un momento que necesitamos de inversión y de confianza para amortiguar el golpe a la economía de México”.

El presidente de la Asociación Norteamericana en México (American Society of México), Larry Rubin, destacó la entrada en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual será una inyección en la economía mexicana, “pero no será suficiente para que la economía no entre en recesión”.

Para Rubin, el tratado será muy positivo para México, pero uno de los grandes retos “es dejar una señal clara en el extranjero de que las reglas son claras y que no cambian. Una clave importante es el sector energético, en las últimas semanas, hemos visto que ha venido fluctuado en lo que pactó México y esas no son buenas señales para la inversión norteamericana en México”.

Los industriales de México y Estados Unidos buscamos lo mismo, lo que necesitamos es certidumbre y necesitamos todo el apoyo posible”.

Agregó que si se quiere crecer “debemos enfocarnos en el eje de la certidumbre, con reglas claras y no cambiarlas. El T-MEC puede hacer que las inversiones entre México y Estados Unidos que hoy son de 600 mil millones de dólares, en cinco años, crezcan hasta un trillón de dólares”.

En su oportunidad, el embajador de la Concamin en Francia, Alfred Rodríguez, afirmó que México y Francia son aliados desde hace más de 100 años, sin embargo, para que el país capte nuevas inversiones se requiere un gobierno que garantice estabilidad y crecimiento económico con bienestar.

Coincidió en que para garantizar inversiones hacia México se requiere Estado de derecho y certeza en las inversiones, esto con impulso a las cadenas globales de valor, acceso competitivo a energías limpias, educación e inclusión.

