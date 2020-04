Excedentes de Banxico por depreciación irán a pago de deuda, anuncia AMLO

López Obrador anunció que los excedentes por la depreciación del peso que debe pagar Banxico se destinarán al pago de la deuda externa

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los excedentes por la depreciación del peso que debe pagar el Banco de México (Banxico) se destinarán al pago de la deuda externa para no aplicar nuevos impuestos, ni aumentar los precios de los energéticos a la población en términos reales.

“Para que no nos aumente la deuda, hemos tomado la decisión de que esos excedentes se destinen a pago de deuda, nos va ayudará reducir montos por servicio de deuda y a mantener nuestra política de no aumentos a impuestos, no aumentar el precio de la gasolina, del gas, de la energía eléctrica”, explicó.

“Hoy tengo una reunión con los integrantes del Banco de México. Cuando se deprecia la moneda, el Banco de México tiene que compensar a la Hacienda Pública con un monto, eso lo entrega de acuerdo a la norma hasta abril del año próximo, pero es como una cobertura, esto por la depreciación del peso”, explicó el mandatario.

“Lo que ahí generemos un excedente que nos va a ayudar mucho en esta circunstancia, aún cuando se va a disponer hasta abril del año próximo. Sí es algo importante, tenemos que hacer las cuentas”, detalló el mandatario.

López Obrador agregó que se tiene que determinar el monto que cubrirá Banxico como compensación a la hacienda pública por la depreciación de la moneda que se irá a pago del servicio de la deuda externa.

El mandatario mexicano desmintió que existan aumentos a las cuota de la luz, “es falso de toda falsedad”.

“Ayer en las redes empezaron hablar de los aumentos en el precio de la luz, falso de toda falsedad, son los traviesos que andan buscando confundir”, aclaró.

Con información de Notimex y López-Dóriga Digital