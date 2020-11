Equivocación penosa, la recomendación de Profeco de no comprar viajes con Interjet, asegura director de la aerolínea

El director General de Interjet, Carlos Rello, consideró como una equivocación penosa que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)emitió una alerta formal en la que advirtió de los riesgos de comprar viajes con la aerolínea.

Rello Lara, advirtió que la Profeco no tiene la capacidad para recomendar a los clientes comprar o no en alguna empresa.

Calificó dicha recomendación como una equivocación penosa.

“Ellos (Profeco) tienen la capacidad de reponer daños a los consumidores una vez que se causaron o asegurar que no los haya, pero no tiene la autoridad de decirle a la gente dónde comprar.

Fue una equivocación porque fue muy penoso que recomendara no comprar a una empresa mexicana vaticinando futuro”, indicó.