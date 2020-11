Embajador de EE.UU. en México descarta que Kamala Harris frene aplicar el T-MEC

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, descartó este lunes que la implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) esté en riesgo a pesar de que la futura vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se opuso a su aprobación.

La vicepresidenta electa obviamente tiene derecho a dar su opinión y su voto, pero el hecho de que no esté de acuerdo con el tratado no significa que este no va a quedar con fuerza”, expresó el embajador.