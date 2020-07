El mayor problema que enfrenta México económicamente es que no hay dinero público, advierte Carlos Urzúa

Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, manifestó que la pandemia de COVID-19 hundió la economía de México; no obstante, “el problema ya se veía venir desde antes”.

Entender lo que está pasando en México, al menos en términos económicos , no es difícil porque está muy bien diagnosticado desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema principal , seas el gobierno federal o los estatales, que enfrentas? Esencialmente que no tienes dinero “, expresó el exfuncionario federal en entrevista con el diario español El País .

Urzúa Macías comentó que mientras que la gran mayoría de los países en América Latina tienen al menos una recaudación tributaria del 20 por ciento del producto interno bruto, en México dicho ingreso es de apenas el 14 por ciento, “a no ser que tengas ganancias extras muy grandes por derechos de hidrocarburos o del cobre, como en Chile, o cosas de ese tipo, no va a salir bien nada porque es demasiado poco dinero para la magnitud de los problemas que enfrentas”.

Otro factor que afecta la economía mexicana, comentó Carlos Urzúa, es que si se quiere crecer como país es necesario “tener al menos una inversión del orden del 25 por ciento”.

La inversión pública ha ido reduciéndose a lo largo de los años (…) a mí me gustaba mucho decir: ‘Nuestra inversión va a ser buena. Nuestra inversión pública va a ser de mucha calidad’. ¿Qué es lo que pasó ya para 2019? Que en lugar del 22.9 por ciento del PIB acabó siendo 20.2 por ciento0 del PIB. ¿Por qué? Porque la inversión pública cayó, porque ya no hay dinero; que la inversión privada también cayó. ¿Por qué? Pues, por una falta de confianza, me parece a mí, en el gobierno federal”, aseveró.