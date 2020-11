Desmiente Arturo Herrera renuncia a la Secretaría de Hacienda

Arturo Herrera, titular de Hacienda y Crédito Público, hizo énfasis en que "mientras el presidente me aguante voy a estar por aquí"

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desmintió su renuncia a la dependencia federal.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, Herrera Gutiérrez hizo énfasis en que “mientras el presidente me aguante voy a estar por aquí”.

“Un columnista me mandó buenos deseos pero no es mi cumpleaños. La nota ni la leí porque me la mandaron me la mandaron por WhatsApp y en los primeros dos párrafos tenía un error y ya no lo leí”, declaró.

La posición del Director Ejecutivo (del Banco Mundial) por los próximos años ni siquiera es de México, es de España, cuando ya trae informacIón tan mala en la primera línea ya ni lo leí”, apuntó

Arturo Herrera dejó en claro que no hay mayor honor que ser el máximo responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para un economista con vocación en el sector público, difícilmente puede haber mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en la Secretaría de hacienda. Eso es cierto en cualquier circunstancia pero es mucho más cierto en las circunstancias que estamos viviendo”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital