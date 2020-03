Dada la coyuntura, es momento de cancelar Dos Bocas: Valeria Moy

Valeria Moy, directora de "Mexico, ¿Cómo Vamos?", ve un panorama complicado en lo económico para México durante 2020

Valeria Moy, directora general del Observatorio Económico “Mexico, ¿Cómo Vamos?”, aseveró que dado el actual momento que vive el mundo, con una caída de las bolsas, así como de los precios del petróleo y aunada a la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19, es momento de que el gobierno federal decida no continuar con el proyecto de la refinería de Dos Bocas.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) apuntó que se encuentra a la expectativa de las acciones que lleve a cabo el Gobierno de México ante lo que, denominó, una alineación de “todos los astros en un sentido negativo”

“Hoy escuché al secretario de Hacienda (Arturo Herrera) decir que iban a continuar con el proyecto de Dos Bocas. Está situación coyuntural en el mundo, le da al gobierno federal el mejor pretexto para desafanarse de ese proyecto que no le va a servir de nada al país; sin embargo, dicen que ahora más que nunca van a seguir con el proyecto de la refinería”, dijo.

“Se alinearon todos los astros en un sentido negativo”, agregó.

Destacó que es importante saber, en este contexto, qué va a hacer el gobierno federal, a a través de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, para atender esta “tormenta perfecta” donde se juntan coronavirus, bolsas, precio del petróleo, tipo de cambio, coberturas cambiarias, ingresos insuficientes y bajo crecimiento.

Recordó que al entorno actual hay que sumarle que el gobierno, durante 2019, utilizó el 43 por ciento del principal fondo de estabilización de ingresos, en un año en donde, a diferencia de 2020, no se cuentan con todos los elementos de presión actuales.

“Me parece un momento bien delicado”, argumentó.

Posición delicada para el gobierno federal

Moy ve en las declaraciones del titular de Hacienda situaciones contradictorias.

“Ha dicho que el 100 por ciento de los ingresos están cubiertos, que no hay que preocuparse, pero no pueden estar cubiertos el 100 por ciento de los ingresos porque la mayor parte de estos dependen del crecimiento de la economía. Cuando estiman, dependen del ingreso de la economía; de ninguna manera lo están”, apuntó.

Añadió que Herrera Gutiérrez mencionó que van a adelantar el gasto que se tiene pensado para la segunda mitad del año.

“En lugar de gastarlo para octubre o noviembre lo van a traer ahorita para activar la actividad económica. Lo que he visto con las cifras de finanzas públicas es que incluso el mes de enero no pudieron ejecutar el gasto como lo querían usar. No sé cómo le van a hacer, no me queda claro cómo van a adelantar el gasto”, aclaró.

Agregó que el gobierno, y los tomadores de decisiones, se encuentran en una posición delicada donde su intención es transmitir paz y tranquilidad a los mercados.

“Pero cuando ves que se está presionando el ingreso, el gasto, no te quedan muchas opciones: o recortas gasto, o te endeudas o subes impuestos, ellos mismos han dicho que no van a hacer ninguna de las tres y sinceramente tienes que hacer alguna de las tres, porque no te queda de otra. tienes que corregir en algún lado porque no vas a tener los recursos para poderlo no hacer. Necesitas recortar en algún lugar”, subrayó.

“La tranquilidad no viene por los dichos; viene con los hechos. A la gente y a los mercados les da igual que les digas que todo va a estar bien. Cuando estás viendo que el mundo está tomando decisiones muy serias y contundentes respecto a una emergencia global y México dice está esperando a ver qué sucede. Me gustaría ver ya un plan de acción de política fiscal contracíclico que piensen instrumentar o decir “no vamos a instrumentar nada porque no nos va apegar’. Decirlo con más claridad ayudaría a dar más tranquilidad a los mercados”, expresó.

Gastar la mitad del fondo de estabilización limita margen del gobierno

La directora general de “Mexico, ¿Cómo Vamos?” expresó que haberse gastado la mitad e los ingresos del Fondo Estabilización limita la capacidad de margen del gobierno en estas circunstancias que vivimos de emergencia sanitaria y crisis financiera global.

“Es lo que queda de varios fondos: del de Estabilización de Ingresos presupuestarios, del de Estabilización de Ingresos a Entidades Federativas y del Fondo Mexicano del Petróleo: quedan 149 mil millones de pesos. Lo que dice el presidente es que ahí tenemos una ‘lanita’. En donde deberían estar los 300 mil millones, porque el año pasado no fue un año de crisis, no tuvimos todos los factores que tenemos ahorita”, dijo.

Al habernos gastado casi la mitad (de estos fondos), limita el margen de maniobra que tiene ahorita el gobierno federal para actuar frente a esto, argumentó la analista economíca.

Un entorno complicado para México en 2020

Sobre los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de este martes, donde refirió que el país “está blindando” para una potencial crisis económica en el país, Valeria Moy apuntó ver un entorno complicado en lo económico para el país en el 2020.

“Cuando veo los datos de crecimiento económico y de inversión están an cifras negativas en 2019”, declaró.

“Estamos empezando marzo y van más de 20 recortes a las expectativas de crecimiento del país. Son pocas las instituciones financieras que traen una expectativa por arriba del 1 por ciento (…) La información que tengo no es muy optimista en términos económicos, eso desde hace antes del tema del coronavirus. Y ahora lo del coronavirus, más precio del petróleo, más bolsas, más coberturas, puede presentarnos un entorno de crecimiento económico complicado para 2020”, enfatizó.

Con información de López-Dóriga Digital