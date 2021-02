Bancarizar a migrantes se hacía en años pasados y no resuelve problema de dólares físicos: Di Constanzo

Mario di Constanzo, expresidente de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y consultor financiero, afirmó que bancarizar a migrantes ya se hacía desde la Administración anterior y que no resuelve el problema de los dólares físicos que se reciben en el país.

Ayer, el Gobierno de México anunció la creación de un nuevo servicio para facilitar el envío electrónico de remesas, consistente en bancarizar a los migrantes en Estados Unidos y a sus familias en suelo mexicano mediante el Banco del Bienestar, perteneciente al Ejecutivo.

El Banco de México (Banxico), los bancos comerciales y otras instituciones financieras participarán con el gobierno federal para asegurar que los migrantes puedan transferir recursos a sus familias con el tipo de cambio más favorable posible.

Pero esto, apuntó Di Constanzo, no es algo nuevo y no resolverá el problema de los dólares físicos.

Ayuda, pero no resuelve el problema de los dólares”, externó en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula .

En 2018 se aperturan muchas cuentas no es algo nuevo, es algo que ya existía. A lo mejor se descuidó, pero esta parte de la apertura de cuentas remotas venía haciendo la Administración anterior.

No es algo nuevo, esto de la apertura remota de cuentas se viene haciendo desde finales de 2017.

Explicó Di Constanzo que entran dólares al país por diferentes vías.

“La remesas son el menor problema porque la mayor parte de ellas viene vía electrónica, pero entran dólares por turismo”, señaló.

Explicó que los gastos de turistas, por ejemplo, hace que entren dólares físicos al país, los bancos los cambian, pero luego no tienen cómo regresarlos a Estados Unidos por falta de un corresponsal bancario.

“Cada corresponsal tiene la libertad de aceptar o no los dólares mexicanos porque esto tiene que ver con temas de lavado de dinero”, declaró.

Di Costanzo Armenta destacó que lo mismo sucede con las ventanillas de asesorías financieras: “es algo que se venía trabajando (…) y a ver cómo le van a hacer porque estas ventanillas sufrían siempre de presupuesto.

“No veo que se estén corrigiendo las deficiencias, más bien es otro caso de ‘mucho anuncio y pocos resultados’ porque este programa necesitaba afinarse. Por ejemplo, el tema de la matrícula consular, para que los paisanos puedan aperturar una cuenta. Es cierto que la ley lo acepta como un medio de identificación pero necesitas una dirección en México lo que no trae la matrícula”.

Sobre la problemática de los dólares físicos, los cuales serán recibidos por el Banco del Bienestar, Di Constanzo señaló que son cerca de 4 mil millones de divisa verde los que se quedan en el aire y que tiene que ser regresados a los Estados Unidos.

La presentación que hizo ayer el gobierno federal llegó en medio de la discusión de la nueva ley del Banco de México (Banxico), cuyo primer borrador obligaba al regulador a comprar dólares en efectivo que el sistema hubiera rechazado.

“La minuta que hoy está en la Cámara de Diputados es una reforma muy agresiva, en los términos en los que está es violatoria de la autonomía del Banco de México”, recalcó.

Si tú modificas la ley del Banxico para ampliarle atribuciones, a lo mejor no estás violando la autonomía, pero sí tú modificas la autonomía para decirle ‘compra a fuerza los dólares y si no los puedes colocar mételo a las reservas internacionales’, claro que es una reforma que atenta contra la autonomía de Banxico y sienta un my mal precedente.

Es sacar una bomba atómica para matar una mosca”, dejó en claro el experto.