Arremete AMLO contra dos empresas mineras canadienses; amaga con quitarle concesión a una de ellas

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con quitar la concesión a una empresa minera de Canadá en caso de que no respete el marco jurídico en México.

Se trata de la la empresa empresa Americas Gold and Silver ubicada en Cosalá, Sinaloa, la cual no ha iniciado actividades en 10 meses debido a esta situación y que López Obrador acusó que busca a como dé lugar un sindicato a modo.

Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad el gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera cumpliendo la ley llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, afirmó en Palacio Nacional.