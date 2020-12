AMLO recalca que no se ha roto diálogo con empresarios por iniciativa para reformar outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que no está roto el diálogo con la iniciativa privada con respecto al proyecto para reformar el outsourcing en el país.

López Obrador se refirió a las declaraciones de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien apuntó que el gobierno federal está tratando de “tumbar los árboles, en vez de quitar las manzanas podridas” en el tema de la subcontratación.

Durante la semana, empresarios y gobierno se han sentado en mesas de negociaciones para llegar a un acuerdo para regular el outsourcing en el país. Hasta el momento no han pactado nada.

López Obrador volvió recalcar que con esta reforma se busca beneficiar a los trabajadores que se encuentran bajo este esquema laboral, en donde apuntó que hay empresarios que abusan de la subcontratación.

No queremos imponer nada, sino convencer, hay la actitud favorable de los empresarios en el sentido de que no deben haber prácticas irregulares, que no se debe de afectar a los trabajadores con la subcontratación, quitándoles sus prestaciones., Están conscientes de que hay personas que abusan del outsourcing, ellos aceptan que se han cometido abuso, se afecta a los trabajadores y eso no se puede permitir”, argumentó.