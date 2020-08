AMLO asegura que se han generado 30 mil empleos en agosto

El presidente López Obrador dijo sentirse bien en lo que lleva de su administración, creo que no le hemos fallado al pueblo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en lo que va de agosto se han generado 30 mil nuevos empleos formales.

“Les puedo adelantar que en agosto ya no estamos perdiendo empleos, al contrario (…) En lo que ya llevamos de agosto llevamos 30 mil recontratados o nuevos empleos”, externó

“La economía está respondiendo bien, nos va a llevar tiempo pero ya vamos de salida”, afirmó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo sentirse bien en lo que lleva de su administración, creo que no le hemos fallado al pueblo, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y es lo que estamos haciendo”, declaró.

“Es un timbre de orgullo gobernar a México, hacerlo en estos momento difíciles y al mismo tiempo llevar a cabo una transformación, es una hazaña colectiva de todos. Yo no podría solo. Imagínense los intereses creados con todos los ataquesddiarios ya me hubiesen tumbado, me apoya el pueblo”, reafirmó.

Con información de López-Dóriga Digital