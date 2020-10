AMLO amaga con reforma constitucional tras revés de política energética en SCJN

Tras el revés a la política energética de su gobierno en la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si es necesario propondría una reforma constitucional para defender el “interés general” y que prevalezca el dominio del Estado sobre los recursos naturales.

Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario propondría en su momento una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés general esté por encima de intereses personales o de grupos por legítimos que sean”, declaró.

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió suspender la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener).

Con esta decisión, se suspenden indefinidamente los efectos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, ordenados en mayor pasado por la Sener.

“El propósito para decirlo con claridad era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero, y esto implicaba menguar, socavar, destruir, acabar con Pemex y la CFE, eso el propósito de la política económica neoliberal y no estamos de acuerdo con eso”, refirió.

“Ni siquiera pueden decir que era pensado en la gente, a partir de que se aprobó la reforma energética se incrementó la gasolina, la luz, no se benefició al pueblo. Hay un cambio de política”, expresó.

El presidente López Obrador volvió a arremeter contra la empresa española Iberdrola, cuyos directivos señalaron que dejará de invertir en el país si el gobierno así lo desea, al asegurar que se le otorgaban contratos jugosos en anteriores administraciones.

Entiendo que con la nueva política de rescate a CFE y Pemex no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tememos que defender el interés público, tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación, no nos interesan los negocios privados, sino los públicos”, adujo.