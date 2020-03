Acuerdan Trump y AMLO no imponer aranceles durante crisis por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador también apuntó que no habrá cierre de fronteras entre México y EE.UU. ante la crisis por COVID-19

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que acordó con su homólogo estadounidense Donald Trump no imponer aranceles a las mercancías mexicanas ante la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

Esto lo señaló el mandatario mexicano durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en donde también indicó que no habrá cierre de fronteras entre ambos países ante dicha crisis.

“No se han cerrado las fronteras, hasta ahora no hay eso. Acabo de hablar con él (Trump) hace relativamente poco, y el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas”, aseveró.

“Hay un hecho: cada vez están integradas las economía de EE.UU. y México”, argumentó.

López Obrador detalló que un cierre de fronteras entre México y Estados Unidos “no solo nos afecta a nosotros, también a ellos, no conviene a ninguna de las naciones. Eso es un elemento importantísimo para la reactivación económica”.

El mandatario mexicano recalcó que se tuvo “la fortuna de firmar el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y Canadá, eso nos coloca en una situación especial en relación con otros países. México se convierte en un país atractivo para invertir, porque se tiene la oportunidad de vender al mercado más fuerte del mundo”.

