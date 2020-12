A AMLO no le preocupa dato del cierre de millón de empresas por crisis; “en lo económico vamos saliendo”, dijo

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa el dato de que hayan cerrado más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en forma definitiva por la crisis, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los 4.9 millones de establecimientos censados antes de la pandemia, solo sobrevivieron 3.9 millones, indicó el Inegi al presentar los resultados de la segunda Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE).

No (le preocupa) porque yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos, vale menos la gasolina hoy que el 1 de diciembre de 2018, cuando entré”, apuntó.

En la parte económica vamos saliendo, desde luego ha sido bastante la afectación”, expresó.