Zidane da espaldarazo a Marcelo y Gareth Bale

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, mostró este sábado su respaldo al brasileño Marcelo y al galés Gareth Bale

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró su respaldo al brasileño Marcelo, criticado fuertemente en días recientes, y al galés Gareth Bale, a quien ha descartado en las últimas convocatorias.

“Me duele lo que se dice, porque Marcelo lo da todo en el campo y la afición lo ha visto. Es un jugador importante y lo va a demostrar, como lo ha hecho siempre. Lo que importa es que mis jugadores dan el 100 por ciento”, expresó el técnico.

La herida por la eliminación de la Copa del Rey ante Real Sociedad aún sigue fresca y los aficionados merengues se ensañaron con el lateral sudamericano, aunque logró marcar un gol, completó un mal partido debido a errores en defensa.

“No estamos contentos por la derrota en Copa. Pero no vamos a tirar por un partido lo que hicimos hasta ahora. No ganamos y ahora por perder con la Real (Sociedad) no va a cambiar nada. Estamos fuertes para seguir adelante y ya pasamos 21 partidos sin perder”, agregó.

De Bale, quien a pesar de estar en buen estado físico no ha sido considerado por “Zizou” desde el 22 de enero, el estratega indicó que no hay problema alguno entre ellos y se trata únicamente de decisiones que deben tomarse.

“Bale y yo siempre hablamos, pero eso no lo voy a contar. No ha estado en las últimas convocatorias porque hay que elegir. Cuento con él porque sé que nos puede dar. No significa nada que no haya sido convocado en los últimos partidos. Sé que nos va a dar algo de aquí a final de temporada y él está bien”, puntualizó.

Con tres unidades de ventaja sobre Barcelona, el conjunto de Chamartín defenderá este domingo su liderato ante Osasuna en El Sadar, en actividad correspondiente a la jornada 23 de la Liga de España.

Con información de Notimex