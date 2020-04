Vin Scully, exnarrador de los Dodgers, hospitalizado tras caída

El exnarrador de televisión de Los Ángeles Dodgers, Vin Scully, miembro del Salón de la Fama del béisbol profesional de las Grandes Ligas, tuvo que ser internado en un hospital local tras haber sufrido una caída en su domicilio.

Vin Scully took a fall in his home on Tuesday afternoon. He is hospitalized and is resting comfortably.

Vin says, “I won’t be doing anymore headfirst sliding, I never liked it.”

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 23, 2020