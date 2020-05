Video Multan a Miguel Layún por circular pese a restricciones en Monterrey

Miguel Layún compartió a través de redes sociales que fue multado por transitar por calles de Monterrey pese a no contar con un permiso especial

Policías de Tránsito de Monterrey multaron a Miguel Layún pues no contaba con un permiso especial para circular, documento requerido debido a las medidas implementadas en Nuevo León para reducir la movilidad por la pandemia de COVID-19.

Los hechos fueron dados a conocer por el futbolista a través de sus historias de Instagram, en las que agradeció a los agentes por su amabilidad.

“Fue una foto tomada con los oficiales de tránsito, a los que les agradezco la amabilidad con la que me trataron y, sobre todo, por haber hecho valer la ley. En el día de hoy fui acreedor a una multa de la cual no me siento en lo más mínimo orgulloso, pero me da muchísima tranquilidad ver cómo los oficiales llevaron a cabo ese trabajo”, indicó en su cuenta de Instagram.

La Secretaría de Salud en Nuevo León reportó este viernes 29 contagios de COVID-19 más que ayer para sumar mil 77 y la muerte de dos personas más para llegar a 75 defunciones.

De acuerdo a la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, también se reportan 811 pacientes cuyo diagnóstico ya fue dado como positivo en hospitales y laboratorios privados, pero que aún requiere ser validado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

La infectóloga detalló que además hay 175 personas consideradas como sospechosas, debido a que presentan los síntomas del COVID-19, pero están a la espera de sus resultados clínicos.

Con información de López-Dóriga Digital y Notimex