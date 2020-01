Video Homenajean a Kobe Bryant durante el Spurs v Raptors

Durante el partido de la NBA entre los Spurs de San Antonio y los Raptors de Toronto, los jugadores rindieron homenaje al basquetbolista Kobe Bryant.

Los jugadores de ambos equipos hicieron violaciones de 24 segundos para homenajear al legendario jugador de los Lakers de Los Ángeles, quien llevó el número 24 en su camiseta.

The Spurs and Raptors both took 24-second violations to start their game to pay tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/FtT9N0uvDW

— NBA TV (@NBATV) January 26, 2020