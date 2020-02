Video Donald Trump da la salida a las 500 Millas de Daytona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a viva voz este domingo la salida de la prueba automovilística de las 500 Millas de Daytona, Florida, en una ceremonia soleada en la que estuvo acompañado por su esposa y Primera Dama del país, Melania Trump.

“¡Caballeros, enciendan sus motores!”, exclamó Trump ante el micrófono del circuito ovalado de Florida, uno de los más famosos del país, para dar salida a los 40 pilotos de esta prueba.

Los pilotos acto seguido arrancaron las máquinas de veloces vehículos Chevrolet, Ford y Toyota, con diseño igual a los de diferentes modelos de estas marcas fabricadas en serie.

Los organizadores del histórico circuito del Daytona International Speedway nombraron a Trump como “el gran mariscal” para esta primera prueba de la temporada dentro de la modalidad de la NASCAR. Trump se convirtió así en el segundo presidente en asistir a las 500 Millas de Daytona.

Anteriormente lo hizo George W. Bush (1995-200), también republicano, en 2004. El mandatario tuvo a su cargo pronunciar las famosas palabras de arrancada de la competencia, uno de los acontecimientos deportivos del año más seguidos por televisión por aficionados de todo el país.

We wish you were here. 🇺🇸 #DAYTONA500 pic.twitter.com/1qMHesIHb5

Trump afirmó al llegar al autódromo que “Daytona 500 es una ‘exhibición legendaria’ y la catalogó como ‘pura gloria estadounidense'”.

“No importa quién gane”, le dijo a la multitud, “lo que más importa es Dios, la familia y el país”.

También agradeció a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas, institución que esta jornada voló seis aviones de combate de antes de comenzar la carrera.

“El caucho arderá, los fanáticos gritarán y la gran carrera estadounidense comenzará”, dijo Trump.

Getting ready to go to the Daytona 500. Will be GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2020