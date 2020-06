Tigers de Detroit seleccionan a Torkelson como número uno del sorteo y hace historia

Spencer Torkelson, un bateador del estado de Arizona, hizo historia este miércoles cuando los Tigers de Detroit lo eligieron con la primera selección en el sorteo aficionado del 2020 del béisbol profesional de las Grandes Ligas.

Got our guy!

With the first pick in the 2020 #MLBDraft, the Detroit Tigers select 3B Spencer Torkelson. pic.twitter.com/mLDkooLEq6

— Detroit Tigers (@tigers) June 10, 2020