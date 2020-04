“Si quieren soy el peor jugador en la historia de México”: Javier Hernández

El mexicano Javier ‘Chicharito‘ Hernández manifestó que a lo largo de su carrera en el futbol ha tenido buenos y malos momentos, pero aseveró que no podrán borrar su trabajo pase lo que pase.

El exjugador del Manchester United aseguró también que la competitividad es un rasgo que lo caracteriza dentro y fuera de la cancha.

Lo que tengo en mi ADN es competitividad, me digas lo que me digas, puedo ser malísimo, sí soy malísimo, pero por eso yo tengo algo que soy competitivo, me encanta competir y cada vez me voy cuenta el porqué, porque en la competitividad crezco, aprendo, para mí la competencia es crecimiento puro”, comentó ‘Chicharito’.