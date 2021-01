Santos detecta 30 casos positivos de COVID-19; reprogramará partidos en femenil y Fuerzas Básicas

Las personas contagiadas ya se encuentran aisladas y bajo observación constante del cuerpo médico del Santos Laguna, siguiendo los lineamientos de las autoridades de salud

Santos Laguna detectó 30 casos positivos de COVID-19 en las categorías Femenil, Sub 17 y Sub 20, por lo que se tendrá que reprogramar partidos en la jornada 1.

📰 Comunicado Oficial: Reprogramación de partidos en la Jornada 1.#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ — Club Santos (@ClubSantos) January 8, 2021

En un comunicado, se detalló que los exámenes indicaron 10 casos positivos en jugadoras del equipo femenil, además de una persona del staff; en los conjuntos de Fuerzas Básicas son 15 casos en jugadores y cuatro en el staff.

Las personas contagiadas ya se encuentran aisladas y bajo observación constante del cuerpo médico del Santos Laguna, siguiendo los lineamientos de las autoridades de salud.

El Santos vs Puebla de la Liga MX Femenil se disputará el lunes 22 de febrero de 2021 a las 19:00 h en el Estadio TSM Corona, mientras que los duelos ante Cruz Azul de Sub 17 y Sub 20 todavía están sin fecha confirmado

El partido de la jornada 1 del Guardianes 2021 de la Liga MX entre Santos y Cruz Azul se jugará este domingo en el Territorio Santos Modelo en punto de las 19:06 h.

