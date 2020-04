Ricardo La Volpe anuncia su retiro como director técnico

El exjugador argentino Ricardo La Volpe anunció su retiro como director técnico a los 68 años de edad, luego de su última experiencia en Toluca, aunque dejó en claro que seguirá ligado al futbol como director deportivo.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más”, dijo quien fuera estratega de la Selección de México a un programa de la cadena ESPN.

Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, añadió.