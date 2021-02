Revelan nuevos audios con insultos al futbolista Félix Torres en el San Luis vs. Santos

La Comisión Disciplinaria ya tiene en su poder estos nuevos audios, los cuales se utilizarán como prueba en la investigación que está realizando

Fueron relevados audios en donde se escuchan insultos aparentemente vertidos contra Félix Torres, jugador del Santos Laguna, quien acusa actos racistas en el juego ante Atlético San Luis.

En los audios revelados por el diario Récord se escuchan frases como “negro de mie…” y “negro chupa p…”.

Este es más contundente: 2. El AUDIO está más limpio de ruido, se aprecia un “NEGRO DE MIERDA” y la reacción inmediata de los jugadores del SANTOS hacia el árbitro Estos videos ya los tiene la Disciplinaria y mañana resuelven ¿Tú qué dices?

¿RACISMO o no?

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol ya tiene en su poder estos nuevos audios, los cuales se utilizarán como prueba en la investigación que está realizando.

El ecuatoriano Félix Torres, defensa del Santos Laguna, denunció que al final del duelo que su equipo perdió 1-0 ante San Luis recibió insultos racistas y destacó su orgullo por el color de su piel.

“El dolor que siento no lo puedo describir; quiero mucho mi color me siento identificado como negro. Agradezco a mis compañeros que me respaldan y me quieren así, sin importar el color que yo tenga”, dijo Torres al final del juego de la fecha siete del Guardianes 2021.

Torres insinuó que los insultos llegaron de los jugadores reserva del San Luis; explicó que las burlas fueron las que provocaron su expulsión en tiempo de compensación cuando fue a buscar un balón que había salido cerca de la banca del San Luis para reanudar rápido el partido.

