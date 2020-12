Regresa Hernán Cristante a Toluca; es el nuevo director técnico

El Club Deportivo Toluca dio la bienvenida a Hernán Cristante como nuevo director técnico del equipo.

“Uno no puede decirle que no a algo que ama. ¡Bienvenido a casa, @hcristante! 🔥#Equipo | #SiempreDiablos”, dio a conocer en redes sociales.

Hernán Cristante regresa a Club Toluca después del paso de Ricardo La Volpe y José Manuel de la Torre, quien fue despedido del equipo en la Jornada 12 del Guardianes 2020.

“La gente que no cree en una segunda oportunidad es la no se forza por hacer algo mejor cuando se equivocó en la primera. Es mi segunda venida a Toluca como director. Uno no sabe cuál es la mejor oportunidad. Es un gran desafío de una seguda oportunidad como técnico”, manifestó.