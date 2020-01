Red Sox acuerda separación del manager Alex Cora

Los Red Sox de Boston informaron que sus directivos acordaron con el manager Alex Cora su separación del equipo.

Los directivos de Boston se reunieron con Cora para discutir el informe del comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, quien señaló al manager boricua como uno de los principales participantes en el robo de señales.

A través de un comunicado, Manfred responsabilizó a Alex Cora, quien fuera coach de banca, de ser partícipe de dicho acto en la campaña de 2017, cuando Astros fue campeón.

Dados los hallazgos y la decisión del Comisionado, decidimos colectivamente que Alex no podría liderar efectivamente el club en el futuro y acordamos mutuamente separarnos “, señaló Red Sox.

