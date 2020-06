RB Leipzig niega a acercamientos con Chelsea por Timo Werner

El director general del RB Leipzig negó que el Chelsea se encuentre en negociaciones por el delantero alemán Timo Werner

Oliver Mintzlaff, director general del RB Leipzig, negó este sábado que el Chelsea, de la Premier League, haya planteado negociaciones por el delantero Timo Werner, quien sí informó al club que trabaja en un posible traspaso.

De acuerdo con medios alemanes, el cuadro de los “Blues” está dispuesto a pagar 55 millones de euros por el ariete que firmaría un contrato de cinco años, a cambio de 10 millones por temporada.

“Todavía no hablamos con el Chelsea. Por lo que no tenemos nada que informar. Timo Werner es un jugador de RB Leipzig. Hace unas semanas nos dijo que estaba trabajando en una transferencia, pero no hay nada en este momento”, reveló el dirigente.

En entrevista con un medio internacional, Mintzlaff admitió que el club busca evitar que el internacional alemán se vaya sin costo, por lo que un apartado de su contrato le da total libertad de decidir sobre su futuro.

“Acordamos incluir una cláusula de salida en su contrato para darle la oportunidad de dar el siguiente paso, por lo que él es el responsable, no nosotros. Ningún club ha enviado un contrato de transferencia”, aclaró el directivo el motivo por el cual Werner tampoco ha activado la cláusula que le permite salir sin inconvenientes.

Con información de Notimex