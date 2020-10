“Partido contra Argelia será difícil, un rival con buenos futbolistas”: Gerardo Tata Martino

El argentino Gerardo Tata Martino, entrenador de la Selección Mexicana, afirmó que el partido de mañana contra Argelia será difícil porque se trata de un rival con buenos futbolistas.

México enfrentará a los argelinos en La Haya, en un partido amistoso en el que tratará de mantener su paso perfecto en el 2020 después de superar por 3-0 a Guatemala, el 30 de septiembre, y por 1-0 a los Países Bajos, el miércoles pasado.

“Han tenido resultados satisfactorios; salir campeón de África no es sencillo, ganarle 3-0 a Colombia no hace demasiado tiempo no es nada sencillo”, agregó Martino.