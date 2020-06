Papa Francisco celebra 50 aniversario de la Copa Mundial México 1970

El canciller Marcelo Ebrard compartió un mensaje del cardenal Pietro Parolin, a nombre del papa Francisco, con motivo del 50 aniversario de la Copa Mundial México 1970.

“Con ocasión del 50 aniversario de la Copa Mundial de la FIFA México 1970, deseo llegar el saludo y la cercanía del santo padre, quién, en el recuerdo de este significativo evento desea que los valores auténticos del deporte puedan ser asumidos por las jóvenes generaciones y así seguir contribuyendo a la creación de una sociedad cada vez más solidaria y fraterna, con esos sentimientos se complace de otorgar a los amados hijos e hijas del México la bendición apostólica”, dice el mensaje que compartió el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2020

El viernes, Ebrard Casaubón, compartió un mensaje enviado por el exjugador brasileño, Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

Un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que me dieron y por la manera en que me trataron, y que hasta el día de hoy mantengo presente, fue México. El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno”, comentó Pelé.