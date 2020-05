Guanajuato retira su candidatura para albergar Juegos Centroamericanos

Hoy informamos a las y los deportistas, a los directivos de las diferentes disciplinas deportivas de Guanajuato y a nivel nacional, que ESTAMOS RETIRANDO la candidatura de la Ciudad de León a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, por falta de respuesta del Gobierno Federal, para dar el aval. Guanajuato Gobierno del Estado nunca escatimó esfuerzos para ser la sede. #UnidosSomosGrandeza.

Posted by Isaac Piña on Friday, May 15, 2020