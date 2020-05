Ningún jugador de Cruz Azul dio positivo a COVID-19, confirma técnico

Las pruebas de COVID-19 que practicaron a jugadores de Cruz Azul salieron negativas, confirmó el técnico Robert Dante Siboldi, quien dejó en claro que analizan la posibilidad de reforzar alguna línea rumbo al Torneo Apertura 2020.

No me sorprende que el que todos hayan dado negativo, sabemos del profesionalismo que tiene cada integrante del plantel, sabemos de lo que hacen con sus entrenamientos personales en casa y la responsabilidad que tienen, no esperaba menos”, indicó.