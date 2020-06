Murió Reche Caldwell, excompañero de Tom Brady en Patriots

El exreceptor Reche Caldwell, quien jugó en Patriots de Nueva Inglaterra y Chargers de San Diego de la NFL, fue asesinado la noche del sábado a los 41 años de edad.

De acuerdo con la versión de su madre relatada para el portal TMZ, Caldwell se disponía a entrar de nueva cuenta a su casa en Tampa, Florida, por una chaqueta que dejó olvidada, cuando dos hombres lo intentaron asaltar y le dieron dos disparos, uno en el pecho y otro en la pierna.

Tras llamar al número de emergencia, los paramédicos trataron de mantenerlo con vida, pero debido a la gran cantidad de sangre perdida, Donald Reche Caldwell murió en la ambulancia que lo llevaba camino al hospital.

Caldwell tuvo una brillante carrera en el futbol americano colegial, jugó para la Universidad de Florida y tras ser elegido en la segunda ronda del Draft de 2002, estuvo seis años en la NFL y formó parte de los entonces Chargers de San Diego, Patriots de Nueva Inglaterra y Redskins de Washington.

Tuvo su mejor rendimiento en la campaña de 2006 cuando estuvo al lado del mariscal de campo Tom Brady, en la que fue líder receptor de los “Pats”, con 61 recepciones, 760 yardas y cuatro anotaciones.

We are deeply saddened to learn of the death of former Patriot Reche Caldwell.

Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/mxBtkTXTKD

— New England Patriots (@Patriots) June 7, 2020