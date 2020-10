Murió por COVID-19 padre de Francesco Totti

Enzo Totti, padre del exfutbolista Francesco Totti, murió este lunes a los 76 años en el hospital Spallanzani de Roma, donde se encontraba internado a causa del coronavirus.

El club AS Roma confirmó el lamentable fallecimiento de Enzo a través de sus redes sociales al enviar sus condolencias a la familia de Totti.

El padre de Francesco pertenecía al grupo vulnerable en esta pandemia, ya que hace unos años sufrió un infarto, motivo por el cual ya no viajaba a los partidos de su hijo con AS Roma.

Enzo Totti era una de las personas más cercanas a Francesco, ya que siempre estuvo presente en sus partidos; en ocasiones asistía a los entrenamientos donde ofrecía pizza con mortadela a los jugadores, de acuerdo a información del diario Corriere dello Sport.

Durante de una de sus entrevistas, Francesco Totti llegó a hablar de la relación que tenía con su padre Enzo.

“Papá nunca me felicitó, al contrario, siempre me pegaba. Cuando marqué dos goles, me dijo que tenía que marcar cuatro. Hasta el último día nunca me dijo nada. Y tal vez esta fue mi suerte. Mis padres me enseñaron los valores correctos, cómo respetar a las personas mayores”, expresó.