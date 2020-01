Murió Edwin Straver, piloto accidentado en el Rally Dakar

El piloto de motos Edwin Straver, quien tuvo un accidente en la penúltima jornada del Rally Dakar, murió debido a las graves heridas sufridas, informó este viernes la página web de la competencia en un comunicado.

Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during the 11th stage of Dakar 2020, has passed away.

Everyone associated with the Dakar expresses their sincere condolences to Edwin’s family and friends.

— DAKAR RALLY (@dakar) January 24, 2020