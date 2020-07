Muere por COVID-19 exjudoca Claudio Zupo, medallista panamericano

Murió este sábado por COVID-19 el exjudoca Claudio Zupo Gutiérrez, de 35 años de edad, quien fue seleccionado nacional así como medallista centroamericano y panamericano.

En días pasados, se viralizó una grabación del exjudoca en donde denunció que había sido despedido de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), pese a que conocían que estaba contagiado por el virus, además de que señ

“Estoy encerrado por la enfermedad del COVID-19. SÍ me dio duro, y tengo que ver todavía cómo me va a reaccionar el tratamiento. No se me hace justo que sea trabajador del gobierno del estado y que tenga 10 años trabajando para la dependencia de gobierno, que es la Codeson, y hoy que es quincena, y que saben que tengo COVID en mi casa, y no puedo comprarme los medicamentos, me hayan corrido”, aseveró.