Mercedes iría con Vettel si Hamilton no renueva contrato

Sebastian Vettel es opción para llegar a la escudería Mercedes en caso de que el británico Lewis Hamilton no renueve contrato

El piloto alemán Sebastian Vettel es opción para llegar a la escudería Mercedes en dado caso de que el británico Lewis Hamilton no renueve contrato con las “flechas plateadas”.

Lo anterior lo consideró el director del equipo alemán, Toto Wolff, quien no descarta a Vettel, quien al finalizar la campaña 2020 dejará de pertenecer a Ferrari.

“Es una situación que debemos monitorizar, tanto a dónde puede ir como nuestra situación con nuestros pilotos. Yo no descartaría a Sebastian para ningún asiento”, indicó a Sky Sports F1.

Eso sí dejó en claro que la prioridad en Mercedes es fijarse en pilotos que son de su propiedad para conformar la dupla que compita en la Fórmula 1.

“Nuestra concentración está en los pilotos que son de Mercedes. Lewis, Valtteri y los júnior como (George) Russell. Esteban ahora es un piloto de Renault. Si no pudiéramos encontrar una solución en ese grupo de pilotos, miraremos en otro sitio y entonces, obviamente, Sebastian está en una muy buena posición”.

El seis veces campeón de F1, el británico Lewis Hamilton, de igual manera termina relación con Mercedes al acabar la temporada 2020 que apenas arrancará el 5 de julio con el Gran Premio de Austria, por lo que las negociaciones de renovación están en marcha.

Insistió que las opciones de firmar a Sebastian Vettel “no son palabras vacías, se lo debemos a un cuatro veces campeón del mundo”.

“No podemos salir y decir abiertamente que no, uno tiene que pensarlo. Tenemos una alineación fantástica y estoy contento con mis pilotos y George, pero nunca sabes. Uno de ellos puede decidir que ya no quiere correr más y de repente tienes una vacante. Por eso no diré en junio que Sebastian no tiene ninguna oportunidad”.

