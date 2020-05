Materazzi revela qué le dijo a Zidane en la final de Alemania 2006

Marco Materazzi dio más detalles de lo que le dijo a Zidane en la final del Mundial de 2006, en la que el francés terminó expulsado por dar un cabezazo

El exfutbolista italiano Marco Materazzi dio detalles más específicos sobre el comentario que le realizó al francés Zinedine Zidane en la final del la Copa del Mundo Alemania 2006 y provocó que “Zizou” le diera un cabezazo que le costó ser expulsado.

El estadio Olímpico de Berlín fue el escenario en donde Zidane le dio un cabezazo en el pecho al zaguero italiano, por lo que fue expulsado y le impidió estar en la ronda de penales y los “azzurri” salieron con la victoria luego de la falla de David Trezeguet.

Tuvimos un contacto en el área. Estuvo cerca de hacer un gol en el primer período de tiempo extra y Rino (Gennaro Gattuso) me pidió que lo marcara bien. No quería recibir más regaños. Después del primer choque le pedí disculpas y él reaccionó”, indicó Materazzi, quien marcó el gol del empate en ese cotejo.

Explicó que en el tercer choque frunció el ceño y él dijo: “’mi camiseta te la daré después’, por lo que le respondí que prefería a la hermana. No esperaba el cabezazo en ese momento, tuve la suerte de no esperar ese episodio, porque si me estuviera preparando ambos hubiésemos terminado en el vestuario”.

Luego de empatar a un gol en tiempo reglamentario, el representativo de Italia levantó el cuarto título en su historia al imponerse 5-3 en tanda de penales.

