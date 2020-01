Mano a mano: Diego Ventura, y Emiliano Gamero

Este mano a mano se da de manera natural, luego que estos rejoneadores han sido los últimos en indultar toros en la Plaza México, Diego Ventura a “Fantasma”, de Enrique Fraga, mientras Gamero, en la última corrida del 2019, indultó a “Gaspar” de Vistahermosa

Por: Carlos Yarza

Este domingo la plaza México, vivirá una de las corridas más singulares que se haya dado en su ruedo, en él se verán mano a mano los caballistas Diego Ventura, y Emiliano Gamero; Diego considerado el mejor rejoneador del mundo, Gamero, sin duda, el mejor rejoneador de México.

Este mano a mano se da de manera natural, luego que estos rejoneadores han sido los últimos en indultar toros en la Plaza México, Diego Ventura a “Fantasma”, de Enrique Fraga, mientras Gamero, en la última corrida del 2019, indultó a “Gaspar” de Vistahermosa.

Con sus respectivas actuaciones han emocionado a la México, y por ello hay tanta expectación para este festejo, el cual revestirá para ambos toreros de a caballo, ya que ambos tienen su público y desde hace mucho la afición ha querido ver a dos rejoneadores midiendo fuerza. El crecimiento que ha tenido Emiliano Gamero, quien ha apostado muy fuere a su carrera, haciendo ya dos campañas en Europa, y mostrando su profesionalismo, porque en su pasada actuación en la México hay que decir que llegó con una cuadra muy nueva, a pesar de lo cual estuvo a la altura de las circunstancias y de la calidad de “Gaspar”, eso es lo que le abrió la puerta para que la empresa de la México, pudiera armar este cartel que sin lugar a duda sacará chispas.

Y antes de verse en la plaza, Ventura y Gamero, se encontraron en el ruedo de Latitud Megalópolis, donde sostienen, su primer mano a mano:

Diego, si te decimos Emiliano Gamero ¿Qué respondes?

Pues un torero diferente y con gran personalidad, además uno de los más importantes de México.

¿Qué te significa este mano a mano en la México?

Este mano a mano viene a reflejar el gran momento de rejoneadores que hay en México, y sobre todo una gran apuesta mía, de dar al rejoneo en México, el lugar que se merece y el apoyo a todos los rejoneadores mexicanos que están viendo en esta tarde cosas muy bonitas de cara al futuro.

La gente querrá ver competencia en la México ¿Habrá?

Claro que la gente va a haber competencia, Emiliano, siempre fue un triunfador y siempre sale a darlo todo, y yo pues quiero dar esa tarde que todos soñamos, ojalá salga todo como buscamos porque estoy seguro de que será Preciosa

¿Como te quieres ver al término de la corrida de este domingo?

Al término de esta corrida me gustaría que la gente saliera muy feliz, y que fuera un gran acontecimiento aparte de vernos los dos por la puerta grande, señal que dimos una gran tarde para nosotros y sobre todo para el rejoneo en México.

Emiliano, si te decimos Diego Ventura ¿Qué respondes?

Un gran rejoneador, un gran caballero, un luchador, un honesto y un valiente

¿Qué te significa este mano a mano en la México?

Significa algo importantísimo en mi vida, mas que en mi carrera, en mi corazón en mi lucha de toda mi vida he trabajado mucho para sobresalir en esto que es el rejoneo en México, creo que he ayudado mucho a que el rejoneo crezca de muchas maneras me siento muy orgulloso por mí, pero sobre todo por México, porque este es un paso completo de México, sobre mi montura.

La gente querrá ver competencia en la México ¿Habrá?

Por supuesto un mano a mano es olvidarse de todo lo que está afuera y ahí somos dos toreros que tenemos que ir a por todas, yo creo que la amistad y compañerismo nunca dejaran de estar presentes, pero en el ruedo hay que arrear.

¿Como te quieres ver al término de la corrida de este domingo?

Celebrando un gran triunfo de los dos un gran triunfo de México, del rejoneo y de la afición que me sigue y ha creído en mí.

Texto publicado por Carlos Yarza en Latitud Megalópolis