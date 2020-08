Lewis Hamilton obtiene pole position en el Gran Premio de Gran Bretaña y rompe récord en la F1

Career pole No. 9️⃣1️⃣ for Lewis Hamilton 💪

Mercedes' 8️⃣th consecutive pole at Silverstone – an all-time F1 record for any track! 🔥 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/O03s9OduNL

— Formula 1 (@F1) August 1, 2020