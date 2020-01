“Kobe era mucho más que un atleta”: Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal y Kobe Bryant ganaron tres campeonatos de la NBA juntos, convirtiéndose en uno de los mejores dúos del basquetbol.

Después de la noticia de la repentina muerte de Bryant , O’Neal dedicó un par de emotivos mensajes a través de Twitter para su hermano dentro y fuera de las canchas.

“No hay palabras para expresar el dolor que estoy atravesando por esta tragedia de perder a mi sobrina Gigi y mi hermano @kobebryant Te amo y te echaremos de menos. Mis condolencias están con la familia Bryant y las familias de los otros pasajeros a bordo. Estoy mal ahora mismo.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1

En un segundo mensaje, el exjugador aseguró que Kobe era un hombre de familia y enfatizó el gran vínculo que existía entre ellos.

“Kobe era mucho más que un atleta, era un hombre de familia. Eso era lo que más teníamos en común. Abrazaría a sus hijos como si fueran míos y él abrazaría a mis hijos como si fueran suyos. Su pequeña Gigi nació el mismo día que mi hija menor, Me’Arah”.

Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V

— SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020