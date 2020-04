Jurgen Damm admite que no cumplió expectativas en Tigres; irá a la MLS

El mediocampista de Tigres, Jurgen Damm, fue sincero y reconoció que quedó a deber y no estuvo a la altura en el cuadro de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León).

“En el aspecto deportivo de acuerdo con el valor que tuve, sí siento que quedé a deber, que no estuve a la altura de lo que costé; pero tengo que ser muy consciente, autocrítico, saber que las lesiones y los bajones me afectaron mucho para no cumplir el objetivo”, comentó para un canal deportivo nacional.