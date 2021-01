Juan Reynoso defiende al ‘Cata’ Domínguez ante críticas de aficionados de Cruz Azul

El entrenador del Cruz Azul, Juan Reynoso, defendió al defensa Julio César ‘Cata’ Domínguez ante las críticas de los aficionados, dirigidas a los jugadores con más tiempo en el club.

Aseguró que los jugadores que estén en el campo de juego serán los tengan su mejor momento.

Luego de la derrota ante el Santos en el primer juego del Guardianes 2021, que causó el repudio de aficionados del Cruz Azul en redes sociales y principalmente contra Julio César Domínguez, el entrenador cementero dijo que es común que los ataques se centren en los jugadores de mayor experiencia.

No solo pasa en México, sino que pasa en mi país, en Argentina (…) Al ‘Cata’ me tocó verlo de jovencito, llegando a la institución, a Chuy (Corona) ya más maduro. Veo el respeto y la admiración de los compañeros porque son un ejemplo entrenando y en el día a día de acercarse a los chavos; hoy, si están acá, es por su rendimiento no solo en los juegos sino en el día a día”, expresó.