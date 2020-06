Juan Carlos Osorio aceptó que se equivocó en partido ante Suecia del Mundial 2018

El colombiano Juan Carlos Osorio, extécnico del Tricolor, elogió el trabajo que ha hecho Gerardo Martino con el equipo mexicano

El colombiano Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Mexicana de Futbol, aceptó que cometió un error en el partido de Suecia en la primera fase de la Copa del Mundo Rusia 2018, pero dejó en claro que nunca buscó el empate, ya que su idea futbolística es la de siempre buscar el triunfo.

“Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos siete puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar”, dijo.

En una charla virtual entre Osorio y el argentino Gerardo Martino, actual estratega del Tricolor, a una escuela de entrenadores en Avellaneda, Argentina, Osorio afirmó que él y el ‘Tata’ tienen “en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza”.

“Somos muy buenos jugando sin ser protagonistas y nos elevemos a la altura del compromiso y de la historia, pero cuando nos toca jugar con el protagonismo y ese rotulo de salir a ganar por demostrar esa competitividad”, apuntó.

Así mismo, elogió el trabajo que ha hecho Martino con el cuadro mexicano, al que empezó a dirigir a principios de 2019 y con el que conquistó la Copa Oro, sobre todo en la labor realizada con Edson Alvarez.

“(A) Edson Álvarez que creo que en el Mundial lo consolidamos iniciando el partido contra Brasil y marcando a Neymar, él está en muy buenas manos y seguro que él y el futbol mexicano lo van a aprovechar mucho a usted de sus conocimientos, experiencia y su capacidad humana”, acotó.

Así mismo, le deseó suerte a Martino, en espera de que sea capaz de llevar a México a disputar el “quinto partido”, es decir a los cuartos de final en una Copa del Mundo.

“Ojalá que lleve usted a ese maravilloso país al siguiente partido, al que todos sueñan”, sentenció.

Con información de Notimex