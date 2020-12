Jesús Corona revela por qué no jugó la Semifinal de vuelta ante Pumas

El portero titular de Cruz Azul, José de Jesús Corona, no se presentó al partido de vuelta de la Semifinal del Torneo Guardianes 2020.

Por medio de una publicación en Instagram, el arquero explicó a los aficionados por qué faltó a este último partido, en el que Cruz Azul terminó fuera del certamen.

Traigo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100 por ciento además que el día de hoy nos entregaron los resultados de COVID y lamentablemente di positivo lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido, estoy totalmente con ustedes equipo”, expresó el guardameta en su publicación.