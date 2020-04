Javier Aguirre lamenta que en Europa no vean a técnicos mexicanos

El técnico Javier Aguirre manifestó que su llegada al futbol europeo se dio gracias al papel que hizo en la Copa América 2001

El director técnico mexicano Javier Aguirre, quien dirige al Leganés, lamentó la falta de reflectores que existen para que en el futbol europeo se fijen en contratar a compatriotas que también son estrategas.

Reconoció que su llegada al balompié europeo para dirigir al Osasuna se dio gracias al papel que hizo en la Copa América 2001, en la que alcanzó la final contra el representativo anfitrión, de ahí que el “Vasco” sepa que dicho certamen y la Copa Libertadores de América, a escala de clubes, den cierta proyección.

Sin embargo, México en cuanto a selección y clubes ya no participa en ambos certámenes organizados por la Conmebol, por lo que ahora hay pocos escaparates para ser vistos en el viejo continente.

¿Qué se necesita?, yo creo, difusión, no nos conocen en la Liga mexicana. Copa Libertadores, Copa América, Mundiales, son escaparates grandiosos para nosotros, Copa de Oro con todo respeto y mira que soy Concacaf no la ven por acá”, indicó.

Aguirre, en conferencia virtual para el CITEC, admitió que “lo que a mí me proyecta mucho fue la Copa América, con un partido solo con la Selección Nacional, yo llego en lugar del profe (Enrique) Meza, solo fue un partido contra los norteamericanos con gol de (Jared) Borgetti y ganamos 1-0 en el Azteca”.

Nos vamos a Copa América y me paso lo mismo que con Pachuca, lo use como banco de pruebas para la Eliminatoria, llevamos jugadores de todos colores y sabores, vamos y le ganamos al Brasil de Scolari, a Uruguay, a Chile, estamos en la final en Colombia contra Colombia”.

Recordó que tras eso “un periódico español me hace una entrevista y salgo con la bandera mexicana diciendo que quiero dirigir en Europa, ese encabezado lo lee el presidente de Osasuna, le sonaba mi nombre que había jugado 15 años antes en Osasuna, me recuerda y me llamas después del partido contra Italia (en el Mundial 2002), fue una coyuntura”.

De tal modo que Miguel “Piojo” Herrera, quien en la actualidad dirige al América y ha expresado su sueño de dirigir en Europa necesita un reflector como el que supo aprovechar el “Vasco” Aguirre, quien en España presume de dirigir cinco clubes, Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol y Leganés.

Son dos las opciones que tiene Miguel, que algún jugador, algún técnico, algún periodista que él cuando dirigió en un Mundial le haya hecha una entrevista para el extranjero o algún vínculo ahí que se le ocurra pensar en Miguel”.

La a segunda “presentándose en un Mundial de Clubes con América, peleándole al Real Madrid, que digan quien es este buey güerito que dirige bien, mira como su equipo le planto cara al Liverpool, o ganando y llegando a una final de la Libertadores jugando contra el Corinthians y jugándole bien, aunque la pierda, o el Mundial”.

Con información de Notimex