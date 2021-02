Javier Aguirre asegura que la Liga MX está entre las 10 mejores del mundo

"En estos 20 años que estuve ausente, sí que hubo evolución" del futbol mexicano, afirmó Javier Aguirre, técnico de Rayados

Javier Aguirre, entrenador de los Rayados del Monterrey, aseguró este sábado que por su infraestructura y nivel de juego, la Liga MX está entre las 10 mejores del mundo.

La Liga MX está entre las 10 mejores del mundo. No sabría en qué lugar ubicarla en cuanto a infraestructura, comercialización, a nivel de juego, salarios, estadios, pero yo sí sé que en estos 20 años (en los que estuvo fuera) he notado un evolución magnífica”, explicó en rueda de prensa.

Aguirre dejó el balompié mexicano en 2001. Tras ello fue seleccionador del país en los mundiales Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, además fue director técnico en España del Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y de los combinados de Japón y Egipto.

“En estos 20 años que estuve ausente, sí que hubo evolución. Ahora los equipos tiene filiales sub 20 y sub 17, una liga femenina. Además las instalaciones, es muy difícil que un equipo de primera división no tenga unas instalaciones como las que hay en Europa”, expresó.

El oriundo de Ciudad de México afirmó que el estadio de los Rayados, el BBVA, es de “primer nivel” y que le recuerda a los inmuebles de Italia, Alemania, España e Inglaterra.

La liga no solo ha crecido por sí misma, sino que ha dado resultados en la selecciones nacionales con dos títulos mundiales sub 17 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. México ha estado peleando en la Copa América, Copa Oro y no falta a los Mundiales (absolutos)”, añadió.

Sobre el presente del Monterrey en el Guardianes 2021, Aguirre reveló estar contento con la evolución de su equipo y mencionó que se encuentra en ascenso.

“Más allá de los resultados y marcadores de los cuatro partidos, de nuestro primer duelo ante Atlas, al último ante Pumas, hay una evolución en posesión de balón, en coordinación ofensiva, en ocupación de espacios, verticalidad, penetración, en volumen de juego”, explicó.

Los Rayados de Aguirre visitan este domingo al Santos Laguna, entrenado por el uruguayo Guillermo Almada, en la sexta jornada del Guardianes 2021.

De vencer al Santos, el Monterrey podría ascender al liderato de la clasificación; actualmente ocupa la tercera posición con 10 puntos.

Con información de EFE