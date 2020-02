Grandes Ligas oficializa modificaciones al reglamento

Con el objetivo de agilizar los tiempos de juego y recuperar la atención del público, las Grandes Ligas anunciaron nuevos cambios en el reglamento de cara al inicio de la temporada 2020.

Una de las normas más importantes es la que obliga a cada lanzador a enfrentar a un mínimo de tres bateadores o terminar la entrada para poder ser sustituido, con lo que se elimina la posibilidad de que un equipo trajera a un pitcher para enfrentar a un solo bateador, a menos de que esté lastimado.

Otra modificación con la que se busca ahorrar tiempo de juego es la de la solicitud de revisión, que disminuye el tiempo permitido para pedir la repetición de 30 a 20 segundos, después del final de cada temporada.

Aunado a ello, las Grandes Ligas modificaron la duración del periodo en el que los peloteros estarán en la lista de lesionados, pasando de 10 a 15 días.

Por último, la MLB anunció la cantidad de jugadores activos, en los que aplicó algunos cambios:

Rule changes for the 2020 season were announced today by @MLB. pic.twitter.com/cXZrFzHv3F

— MLB Communications (@MLB_PR) February 12, 2020