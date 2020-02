Giancarlo Stanton asegura que se debe retirar título a los Astros

Giancarlo Stanton, de los Yankees de Nueva York, apuntó que las sanciones no fueron lo suficientemente duras para los Astros de Houston

El toletero Giancarlo Stanton, de Yankees de Nueva York, se sumó a las múltiples críticas sobre los peloteros de los Astros de Houston y aseveró que el comisionado Rob Manfred debió arrebatarles el título de la Serie Mundial de 2017.

Stanton estuvo de acuerdo con su compañero Aaron Judge, quien también expresó su descontento y admitió que debieron haberle retirado la corona obtenida.

Hicieron su investigación y fue claro que hicieron trampa ese año, lo que significa que deberían quitárselo. Quiero decir, si hago trampa de otra manera durante la temporada, ni siquiera puedes estar en los playoffs, así que por lo tanto sería eliminado. Así que es más o menos la misma diferencia”, señalo el bateador de los “Bombarderos del Bronx”.

Detalló que las disculpas de los peloteros de Houston no son suficientes, puesto que no se mostraron arrepentidos y solo salieron a dar la cara porque los atraparon, pero realmente no les importó en lo absoluto.

Sabemos que a los Astros realmente no les importa dar una disculpa o explicar su versión. Como jugadores lo sabemos, realmente no hubo un arrepentimiento de su parte, no tenían idea de las repercusiones de sus acciones”, externó Stanton.

El jonronero neoyorkino estalló en contra del comisionado Rob Manfred y apuntó que las sanciones no fueron lo suficientemente duras para los elementos de los Astros, por lo que incita a que cualquiera también lo haga, puesto que no tendrá castigo alguno.

No creo que las sanciones hayan sido lo suficientemente duras para los jugadores. Creo que, al final del día, da más incentivos para hacerlo, si no vas a castigar a los jugadores que participaron en ello”.

A manera de broma, el jardinero yankee asintió que, de saber el próximo lanzamiento, hubiese conectado 80 cuadrangulares en la campaña de 2017, en lugar de 59.

Con información de Notimex